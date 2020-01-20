Правоохранители установили злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (видео)

К совершению преступления причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

Правоохранители установили мужчину, которого подозревают в совершении вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В полиции сообщили, что во время расследования опросили свидетелей события и сняли видео с камер наблюдения.

"В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи", - отметили правоохранители.

Для задержания злоумышленника принимаются следственно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, вчера полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.