Правоохранители установили злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (видео)
Правоохранители установили мужчину, которого подозревают в совершении вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В полиции сообщили, что во время расследования опросили свидетелей события и сняли видео с камер наблюдения.
"В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи", - отметили правоохранители.
Для задержания злоумышленника принимаются следственно-розыскные мероприятия.
Как сообщал УНИАН, вчера полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.