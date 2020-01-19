На Закарпатье произошло сразу два нападения на полицейских

В городе Перечин патрульный получил травму лица при попытке остановить драку, а в Иршаве участковый офицер получила ушибы плеча от нетрезвой женщины.

В Закарпатской области вечером 18 и в ночь на 19 января было совершено два нападения на сотрудников полиции. В обоих случаях полицейские получили телесные повреждения, нарушителей задержали.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Закарпатской области, около трех ночи медики Перечинской районной больницы сообщили правоохранителям, что к ним с телесными повреждениями лица доставили сотрудника полиции.

Предварительно установлено, что на улице Ужанской в ​​городе Перечин возникла драка между молодыми людьми. На место прибыли патрульные, которые попытались прекратить схватку.

«На замечания правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно, а один из них нанес полицейскому телесные повреждения, что заставило применить к ним спецсредства. Одного из нарушителей, 33 - летнего жителя Перечинского района, задержали», - говорится в сообщении.

Второй инцидент произошел примерно в девять вечера 18 января. Во время выезда на вызов по обращению 56-летней жительницы. Иршава, была травмирована участковый офицер полиции. Полицейская получила ушибы плеча от нетрезвой заявительницы и обратилась за помощью к медикам.

Оба нарушителя задержаны. По фактам умышленного нанесения правоохранителям телесных повреждений решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее на железнодорожном вокзале Киева женщина напала на полицейского.