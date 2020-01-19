цей матеріал доступний українською

На Закарпатье произошло сразу два нападения на полицейских

16:03, 19 января 2020
Происшествия
179 0
На Закарпатье пострадали двое полицейских / фото УНИАН

В Закарпатской области вечером 18 и в ночь на 19 января было совершено два нападения на сотрудников полиции. В обоих случаях полицейские получили телесные повреждения, нарушителей задержали.

Читайте такжеПод Киевом нашли тело 16-летнего подростка, пропавшего два дня назад (видео)

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Закарпатской области, около трех ночи медики Перечинской районной больницы сообщили правоохранителям, что к ним с телесными повреждениями лица доставили сотрудника полиции.

Предварительно установлено, что на улице Ужанской в ​​городе Перечин возникла драка между молодыми людьми. На место прибыли патрульные, которые попытались прекратить схватку.

«На замечания правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно, а один из них нанес полицейскому телесные повреждения, что заставило применить к ним спецсредства. Одного из нарушителей, 33 - летнего жителя Перечинского района, задержали», - говорится в сообщении.

Второй инцидент произошел примерно в девять вечера 18 января. Во время выезда на вызов по обращению 56-летней жительницы. Иршава, была травмирована участковый офицер полиции. Полицейская получила ушибы плеча от нетрезвой заявительницы и обратилась за помощью к медикам.

Оба нарушителя задержаны. По фактам умышленного нанесения правоохранителям телесных повреждений решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее на железнодорожном вокзале Киева женщина напала на полицейского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter