На Волыни неизвестный угнал внедорожник с украшениями на 3 миллиона гривень

Автомобиль принадлежит бывшему полицейскому, который владеет несколькими ювелирными магазинами.

На Волыни в городе Владимире-Волынском у владельца ювелирных магазинов неизвестный похитил автомобиль с ювелирными украшениями на 3 миллиона гривень.

Читайте такжеВ Днепре вооруженные люди в балаклавах связали семью и украли тысячи долларовКак передает корреспондент УНИАН, информацию о похищении сегодня утром автомобиля Toyota Land Cruiser подтвердили в полиции.

Об угоне заявил владелец автомобиля. Он сообщил, что угнали авто, которое стояло на улице возле его дома, мужчина собирался ехать на работу. В полиции отметили, что в области ввели операцию «Перехват».

По данному факту открыли уголовное производство по ст.289 Уголовного Кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Как пишут местные СМИ, автомобиль угнали у бывшего полицейского, который является владельцем нескольких ювелирных магазинов. Он оставил автомобиль заведенным, а сам пошел закрывать гараж. В салоне находились ювелирные изделия, ориентировочная стоимость которых – 3 миллиона гривень. Именно тогда неизвестный и похитил авто.

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