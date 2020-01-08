В Киеве две женщины вынесли из ТЦ бокс с пожертвованиями для больного ребенка (видео)
15:04, 08 января 2020Происшествия
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Пустую коробку для денег позже нашли в одном из переходов возле метро «Теремки».
В Киеве женщины на Рождество украли пожертвования для больного ребенка / Скриншот с видео
В столичном торговом центре «Магелан» две женщины в Рождество украли ящик с благотворительными пожертвованиями для больного ребенка.
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Об этом сообщает «Информатор», со ссылкой на охранную компанию, обеспечивающую безопасность в «Магелане».
Сообщается, что кража произошла вечером 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщины выносили бокс из торгового центра. Позже пустую коробку нашли в одном из переходов возле метро «Теремки».
Охранная фирма сразу же вызвала полицию, а те в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали пока нет. Детали случившегося выясняются.
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