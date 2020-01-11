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В Одесской области задержан мужчина, пришедший в гости с боевыми гранатами

07:40, 11 января 2020
Происшествия
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Мужчина решил похвастаться боевыми припасами, которые якобы нашел на свалке / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 31-летний мужчина пришел домой к односельчанину с гранатами Ф-1 и РГО (ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната).

«Он решил похвастаться боевыми припасами, которые якобы нашел на свалке, о чем в полицию сообщил хозяин дома», - рассказали в главке.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции, взрывотехники областного управления НП и представители СБУ. Правоохранители изъяли гранаты и направили их на экспертизу.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на кухне общежития злоумышленник взорвал гранату, три человека госпитализированы.

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