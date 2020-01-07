В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату (фото, видео)

В результате взрыва три человека получили многочисленные осколочные ранения.

В Одессе на кухне общежития злоумышленник взорвал гранату, три человека госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в общежитии на улице Радостной (Малиновский район города).

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки в помещении кухни общего пользования.

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«Позднее к ним напросился еще один сосед, с которым у компании время от времени ранее возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего «незваный гость» покинул компанию», - рассказали в главке. Как отмечается, через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой – предварительно это РГД-5. Бросив гранату в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и с места происшествия скрылся.

В результате взрыва три человека, находившиеся на кухне, получили многочисленные осколочные ранения, они госпитализированы.

Повреждены помещения общежития – выбиты двери, оконные стекла, имущество кухни.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

Принимаются меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации данного события.