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В Харьковской области подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери (фото)

12:35, 09 января 2020
Происшествия
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В Харьковской области подросток пытался покончить с собой / фото Андрей Шматов / Информатор

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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О том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

"По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик, и высказывал намерения прыгнуть вниз. Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей", - говорится в сообщении.

В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

фото hk.npu.gov.ua

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Теги: #самоубийство#Новости Харьковапогода в Харькове