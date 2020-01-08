В сети появилось видео падения самолета в Тегеране
06:00, 08 января 2020Происшествия
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По данным Reuters, крушение потерпел самолет украинских авиалиний.
Иллюстрация / flickr.com/photos/comedynose
В сети появилось видео падения самолета в Тегеране.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.
"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.
Video of consequences right after Ukrainian plane crash near Tehran. No one survived. pic.twitter.com/BhRZfTlL8B— Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) January 8, 2020
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