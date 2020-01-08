По данным Reuters, крушение потерпел самолет украинских авиалиний.

В сети появилось видео падения самолета в Тегеране.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.