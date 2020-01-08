Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране - Reuters

Пока информация официально не подтверждена властями.

Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране. Об этом сообщает Reuters. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении. Дополнительной информации на данный момент нет.

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