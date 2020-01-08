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Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране - Reuters

05:42, 08 января 2020
Политика
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.

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Теги: #Иран#Боинг 737