Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране - Reuters
05:42, 08 января 2020Политика
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Пока информация официально не подтверждена властями.
REUTERS
Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.
Об этом сообщает Reuters.
"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.
Дополнительной информации на данный момент нет.
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