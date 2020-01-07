В Одесской области мужчина бросил односельчанина в колодец: из-за травмы тот умер

Врачам не удалось спасти пострадавшего.

В Одесской области из-за конфликта между двумя мужчинами один из них умер после падения в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел во время празднования Рождества. Мужчины поссорились и устроили драку, во время которой хозяин бросил гостя в заброшенный колодец глубиной в семь метров. Свой поступок мужчина объяснил чувством обиды.

"29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали, его действия квалифицированы по статье об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области подросток совершил ужасное самоубийство.