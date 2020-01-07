В Одесской области мужчина бросил односельчанина в колодец: из-за травмы тот умер
15:24, 07 января 2020Происшествия
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Врачам не удалось спасти пострадавшего.
В Одесской области конфликт между мужчинами закончился смертью одного из них / фото Информатор
В Одесской области из-за конфликта между двумя мужчинами один из них умер после падения в колодец.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел во время празднования Рождества. Мужчины поссорились и устроили драку, во время которой хозяин бросил гостя в заброшенный колодец глубиной в семь метров. Свой поступок мужчина объяснил чувством обиды.
"29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался", - сообщили в полиции.
Подозреваемого задержали, его действия квалифицированы по статье об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области подросток совершил ужасное самоубийство.
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