ДТП произошло на улице Васильковской в Голосеевском районе.

В Киеве в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

ДТП произошло на улице Васильковской в Голосеевском районе.

Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенко на Васильковскую. В результате маневра BMW столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей, пассажирка Hyundai госпитализирована.

Водителя BMW задержали. По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы.