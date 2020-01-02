На Киевщине произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы (фото)

Погибла 16-летняя девушка, которую нашли за сотню метров от места аварии.

В Киевской области 17-летний юноша спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка и, вероятно, погибла 16-летняя.

Как сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook, авария произошла около 6 часов утра 1 января на дороге между селами Сеньковка и Горобиевка.

По предварительным данным, 17-летний юноша, управляя автомобилем Peugeot, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу. Отмечается, что у юноши не было водительского удостоверения, и он взял машину без ведома родителей, которых в то время не было дома.

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Одновременно в селе Горобиевка начались поиски 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась. При этом отмечается, что во время розыскных мероприятий полиция выяснила, что видели ее в последний раз в селе в 6 часов утра. Тело разыскиваемой девушки нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Правоохранители устанавливают, как тело погибшего ребенка оказалось недалеко от места ДТП.

Несовершеннолетний водитель Peugeot задержан. В полиции отмечают, что юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя.

Авто изъято как вещественное доказательство и помещено на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.