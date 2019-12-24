В Киеве ищут взрывчатку на "Майдане Независимости": станцию и пересадку закрыли

Поступил анонимный звонок о минировании.

В Киеве ищут взрывчатку на станции метро "Майдан Независимости" - ее и пересадку на "красную" линию закрыли на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вчера искали взрывчатку почти на трех сотнях объектов.