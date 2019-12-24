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В Киеве ищут взрывчатку на "Майдане Независимости": станцию и пересадку закрыли

12:50, 24 декабря 2019
Происшествия
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В Киеве закрыли станцию метро / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вчера искали взрывчатку почти на трех сотнях объектов.

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Теги: #метро#Майдан Незалежностипогода в Киеве