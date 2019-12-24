В Харькове вчера одновременно "заминировали" почти 300 объектов

Во время проверки были эвакуированы почти полторы тысячи.

В Харькове 23 декабря полиция проверила информацию о наличии взрывчатки сразу на 284 объектах.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На электронный адрес полиции вчера поступило сообщение о минировании больниц, жилых домов, торговых центров, гостиниц, отделений банка. По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления.

"Сотрудники полиции осмотрели 48 больниц, 12 жилых домов, 29 торгово-развлекательных центров и супермаркетов, 22 школы, 104 детских сада, 24 гостиницы, 45 банковских учреждений. Отвод транспорта не осуществлялся. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. За медицинской помощью никто не обращался", - сообщили в полиции. И добавили, что всего было эвакуировано 1435 человек, взрывчатку не обнаружили.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве приостанавливали работу центрального железнодорожного вокала за анонимного сообщения о заминировании.