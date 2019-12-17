Жуткое ДТП на Житомирщине: в суд направили обвинительный акт

В аварии 9 человек погибли и 16 – получили травмы.

В Житомирской области в суд направили обвинительный акт в отношении водителя, по вине которого погибли 9 человек и 16 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, сегодня следователи полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении водителя грузового автомобиля DAF с полуприцепом – цистерной с газом, по вине которого погибли 9 человек, а 16 – получили травмы.

Читайте такжеОколо Днепра во время ДТП у грузовика оторвало кабину (фото)«17 декабря 2019 года обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в прокуратуре.

Водителя грузовика обвиняют в том, что он, будучи невнимательным, вызвал смертельную аварию.

Это резонансное дело будет рассматривать Новоград-Волынский горрайонный суд.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 22 сентября этого года около 22.30, на 250 км автодороги «Киев-Чоп» между селами Великий Молодьков и Пилиповичи Новоград-Волынского района Житомирщины. Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча». 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент аварии часть пассажиров стояли на обочине дороги.

Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.