Связали пенсионерку-охранника и украли 13 ноутбуков: в Николаевской области дерзко ограбили ОТГ

Убегая, преступники передали приветствие сельскому голове.

В Николаевской области трое неизвестных мужчин в масках совершили разбойное нападение на помещение Галициновской объединенной территориальной общины.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, разбой совершили трое мужчин сегодня, 12 декабря, около 03:30.

«Трое неизвестных в масках ворвались в помещение Галициновского сельского совета в Витовском районе, связали пенсионерку, которая выполняла функции сторожа, и учинили погром», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники приказали женщине молчать, затем начали выбивать двери во все кабинеты. Добычей грабителей стали 13 новых ноутбуков, которые сельсовет получил накануне, и восемь упаковок офисной бумаги.

В полиции отметили, что, убегая, преступники передали приветствие сельскому голове.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 187 УКУ (разбой). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лиц, совершивших разбойное нападение.