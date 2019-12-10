Кировоградский облсовет просит Зеленского и правительство вмешаться в ситуацию с отсутствием тепла в Светловодске

Депутаты облсовета просят руководство страны принять неотложные меры для налаживания теплоснабжения в городе.

Депутаты Кировоградского областного совета обратились к президенту Владимира Зеленскому и к Кабинету министров с просьбой вмешаться в ситуацию с отсутствием теплоснабжения в Светловодске Кировоградской области.

Как передает УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 10 декабря, на сессии областного совета.

В частности, в обращении депутаты отмечают необходимость введения чрезвычайной ситуации техногенного характера и поручения Министерству юстиции дать правовую и юридическую оценку ситуации в Светловодске.

Также депутаты призывают руководство государства разобраться с законностью передачи предприятия «Светловодскбыт» в частную собственность, а также рассмотреть возможность передачи этого предприятия в городскую, областную или государственную собственность.

«Сейчас дети не ходят в школу 7 недель, детсады не работают и это в ХХІ веке. Если на следующей неделе будут морозы, то это будет катастрофой», - отметил депутат Кировоградского областного совета Константин Каспров.

Соответствующее обращение поддержали 43 депутата (из 47 присутствующих). Всего депутатами Кировоградского областного совета являются 64 избранника.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря произошла новый авария на теплосети, остановилась котельная № 3. Без тепла осталось 4 школы (из 9), 7 детских садов (из 14), а также 114 жилых домов, среди которых - многоквартирные.

5 декабря из-за отсутствия тепла в 5 из 9 школ города возобновили учебу только в 9-х и 11-х классах (полноценно работали только четыре школы).

Из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» СП ООО «Светловодскбыт» не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в Светловодске Кировоградской области. Без тепла остались около 50 тысяч жителей города.

15 ноября предприятие «Светловодскбыт» заключило договор реструктуризации задолженности с «Нафтогазом» и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия «Светловодскбыт», однако возникло много порывов на теплосети.

В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.