Число жертв страшного пожара в одесском колледже возросло до 10 человек

Тела сильно обгорели, сейчас проводится их опознание.

Найдены новые жертвы пожара в Одессе 4 декабря / facebook.com/MNS.GOV.UA

Количество жертв во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 10 человек. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

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В региональном главке Нацполиции уточнили, что тела обгорели и сейчас проводится их опознание.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, вечером 8 декабря – еще двое, в этот же день в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.