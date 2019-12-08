"Людей можно было спасти": спасатели рассказали о нехватке оборудования при тушении пожара в Одессе

Вопрос обеспечения украинских чрезвычайников возникает после каждого большого пожара.

Во время пожара в Одесском экономическом колледже у спасателей не было специальных батутов, которыми могли бы ловить людей, когда те прыгали из окон, не хватало лестниц, обувь и даже обычных оцинкованных ведер. Вместе с героизмом спасателей и сплоченностью рядовых одесситов, что проходили на помощь, эта трагедия вскрыла недостаток профессионального оснащения пожарной службы.

О проблемах обеспечения заговорили пожарные и из других регионов рассказал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

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Пожарные прибыли на место достаточно быстро, но ручные лестницы короткие, а механизированным нужно время. Пламя в столетнем здании с внутренними перекрытиями из камыша распространилось слишком быстро. Люди стали просто выпрыгивать из окон.

"Как показывает опыт этого пожара, то наверное я бы не отказался от батутов, чтобы у меня в подразделении они были, но по штату их нет", - рассказывает начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак.

Вопрос обеспечения украинских чрезвычайников возникает после каждого большого пожара.

"Видно как пожарная машина приезжает. а потом спасатели беспомощно стоят. У них нет оборудования, если бы были подушки, этих людей можно было бы спасти", - говорят польские спасатели. Польские огнеборцы показали свое оборудование. На такой батут можно прыгать с 4-го этажа, главное на спину или ягодицы. Батут разворачивается за 30-40 секунд. Стоимость такого куба - 10 тысяч долларов, тогда как гидравлический подъемник, так называемая люлюка, потянет на миллион.

"Но в Одессе, во время тушения пожара, не хватало не то, что спецтехники, даже, элементарного, говорит член спасательного отряда из Киева. Спецотряд приехал на помощь одесским коллегам. В соцсетях люди объединялись и собирали даже оцинкованные ведра. И привозили мчс среди ночи - вместе с обувью", - говорит корреспондент.

Спасатели не привыкли сетовать, работают, несмотря на все, но уже вслух говорят, что с обеспечением - беда. Потребность есть во всем - новых авто, шлемах, подшлемниках и рукавицах.

"Подшлемники, которые мы одеваем, не горючи. Индивидуальные фонари мы покупаем за свой счет. Всего этого не хватает. Защитнуя одежду мы ремонтируем. Я себе покупал, договаривался через друзей. Они мне из-за границы подарили одежду. Он б\у, но он из Англии", - рассказывает Начальник караула 18-ои части Днепра Константин Губаренко.

"Не хватает самого обычного, формы, оснащения. Мы писали начальству, и в Киев уже много раз. Просто хотим, чтобы на нас обратили внимание, мы же спасаем жизни", - говорит спасатель Павел Романчук.

На обращение он всегда получал ответы. Например: "В связи со сложной ситуацией с финансированием, проведен анализ по обеспечению одеждой. В первую очередь, лица в которых критических состояние форменной одежды. Состояние форменной состояния заявителя не критический".

"В руководстве же Государственной службы с чрезвычайных ситуаций проблем не скрывают, но говорят не охотно. Ведь, оснащение или нет, на вызовы спасатели реагируют каждый день. Из пожара в Одессе 12-ти они спасли лестничными клетками, 10-ти - группами с кислородными масками, и еще 18-ти с помощью стремянок и автоподъемников. Поисковая операция продолжается - круглосуточно”, - добавили корреспонденты.