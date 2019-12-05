На АЗС в Николаеве бензин перепутали с дизелем – сломаны более десятка полицейских авто

На данный момент выясняется, скольким всего автомобилям был нанесен ущерб.

На одной из заправочных станций Николаева персонал перепутал резервуары для топлива, из-за чего транспортные средства заправляли дизтопливом вместо бензина. В результате ошибки более десятка полицейских автомобилей вышли из строя.

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Об этом сообщает «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источник в полиции.

Отмечается, что речь идет об АЗС на улице Космонавтов, 93. Там заправляли служебные авто Нацполиции и патрульной полиции. Из-за ошибки пострадали несколько полицейских «Toyota Prius», «Mitsubishi Outlander», «Skoda Rapid». Предварительно, несколько авто уже не подлежат ремонту.

Там же заправлялись и новые автомобили из «Toyota Центра», которые также были повреждены. На данный момент выясняется, скольким всего автомобилям был нанесен ущерб.

В пресс-службе компании «ОККО», которой принадлежит заправка, заявили, что могут компенсировать убытки водителям.

«Сейчас наша сеть выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам. Со своей стороны, чтобы максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь, обращаемся к клиентам сети с просьбой фиксировать обращения на горячей линии ОККО по номеру 0800501101. Коллеги зафиксируют обращение, зададут все необходимые уточняющие вопросы и проконсультируют относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание», - сообщили в пресс-службе.

В соцсетях об инциденте сообщают и другие пострадавшие.

Как известно, попадание дизельного топлива в топливные магистрали бензинового авто приводит к их закупориванию. А когда остатки бензина будут использованы – двигатель ломается.