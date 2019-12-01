В Николаеве избили журналиста (видео)

Пострадавшему брызнули в лицо из газового балончика, а затем несколько раз ударили в голову.

В Николаеве напали на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко. Нападавших ищет полиция.

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Как сообщает издание, нападение произошло примерно в 22.30, на ул. Садовой. Прямо возле дома, в котором живет пострадавший.

По словам Влащенко, он возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо.

Журналист не помнит, был ли нападавший один, или их было несколько. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.

На место прибыла «скорая», врачи диагностировали у Влащенко поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы.

По словам медиков, травма требует операции. Журналиста госпитализировали.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Утверждается, что это не первое нападение на Влащенко. В 2012 году его ранили в голову из травматического пистолета, а в 2014 – похитили и удерживали около 5 часов.

Напомним, в Чернигове вечером 29 августа неизвестные избили местного журналиста и блогера Игоря Стаха.