Загадочная смерть подростка в Прилуках: экспертиза опровергла, что его сбил поезд

Полиция обнародовала результаты судебно-медицинской экспертизы.

14-летний Денис Чаленко, которого 29 октября нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области, умер не от удара поезда, а в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По словам заместителя председателя – начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе, дополнительно за время следствия проведено 7 воспроизведений на месте обнаружения тела погибшего, а также допрошено почти 460 человек.

Читайте такжеУбийство подростка в Прилуках: сегодня должны обнародовать результаты экспертизы (видео)«Мы уже имеем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве. Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута», - отметил Цуцкиридзе.

Кроме того, добавил он, по данным эксперта, при вскрытии печени и почек погибшего обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин. Во время допроса эксперта будет выяснено, каким образом это вещество попало в организм: в результате потребления кофе или энергетических напитков.

Кроме того, одна из судебных экспертиз опровергает информацию, что под ногтями мальчика найдено эпителий и ДНК другого лица. «Следствие активно сотрудничает с семьей погибшего и их адвокатом. Всю информацию, которую предоставляют нам официальным путем, полицейские внимательно проверяют. Также в производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в частности комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика: эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий», – подытожил Цуцкиридзе.

Читайте также"Не было половины черепа": всплыли жуткие подробности гибели подростка в ПрилукахКак сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Родители не поверили в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в главное следственное управление Нацполиции, а также сменили руководителя Прилуцкого отдела полиции.

4 декабря черниговские активисты, потерпевшие в уголовных процессах и правозащитники выступили за отставку главы областной полиции Эдуарда Алехина.

На пресс-конференции в УНИАН они заявили, что в Чернигове под руководством Алехина полиция работает так, что потерпевшим «вообще невозможно защитить свои права, поскольку полиция совершенно бездействует». По их словам, в области сложилась такая ситуация, что потерпевшим в большинстве случаев приходится через суд принуждать полицию регистрировать в Едином реестре досудебных расследований преступления, поскольку полиция под разными предлогами отказывается это делать добровольно. Между тем, отмечают активисты, черниговская полиция «фиктивно создает показатели о низкой преступности».