Втроем за шкирку: в Херсоне сотрудники военкомата забрали призывника прямо с почты (видео)

После того, как призывник отказался ехать с сотрудниками военкомата, они вывели его под руки и силой усадили в автомобиль.

Работники херсонского военкомата пришли в отделение «Новой почты» и силой «скрутили» призывника, чтобы доставить его на медкомиссию.

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Соответствующее видео появилось на Youtube.

На ролике видно, как мужчины в камуфляжной форме пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, трое сотрудников военкомата силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.

«Давай, собирайся, поехали. Опечатай, мы ничего не будем трогать… Да, под белые рученьки забираем», - сказал один из сотрудников военкомата. В ответ призывник позвонил своему начальнику и попросил очевидцев вызвать полицию. «Вызывай, на**й, полицию!» - кричал он.

Как сообщал УНИАН, во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.