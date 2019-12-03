Втроем за шкирку: в Херсоне сотрудники военкомата забрали призывника прямо с почты (видео)
Работники херсонского военкомата пришли в отделение «Новой почты» и силой «скрутили» призывника, чтобы доставить его на медкомиссию.
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Соответствующее видео появилось на Youtube.
На ролике видно, как мужчины в камуфляжной форме пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, трое сотрудников военкомата силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.
«Давай, собирайся, поехали. Опечатай, мы ничего не будем трогать… Да, под белые рученьки забираем», - сказал один из сотрудников военкомата. В ответ призывник позвонил своему начальнику и попросил очевидцев вызвать полицию. «Вызывай, на**й, полицию!» - кричал он.
Как сообщал УНИАН, во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.