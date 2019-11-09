Во Львове нацгвардейца на сутки закрыли в военкомате, забрав паспорт – СМИ

В военкомате заявили, что никакой ошибки не допустили и готовят парня в вооруженные силы.

Во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.

Об этом пишет ZAXID.net.

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По словам матери нацгвардейца, накануне ее сына попросили донести в военкомат документы. Парня держали более суток вместе с призывниками, забрав у него паспорт.

В военкомате заявили, что никакой ошибки не допустили и готовят парня в вооруженные силы.

В 2018 году в военных действиях на Донбассе участвовал его отец, служивший в той же части, где проходит службу в резерве парень. Кроме того, в нацгвардейца есть брат-близнец, который вместе с ним подписал контракт на три года.

Парня выпустили из военкомата 9 ноября. В этот же день он обратился в ГБР с заявлением о противоправном содержании.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.