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Во Львове нацгвардейца на сутки закрыли в военкомате, забрав паспорт – СМИ

15:19, 09 ноября 2019
Общество
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Парень подал заявление в ГБР о противоправном содержании / ZAXID.NET

Об этом пишет ZAXID.net.

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По словам матери нацгвардейца, накануне ее сына попросили донести в военкомат документы. Парня держали более суток вместе с призывниками, забрав у него паспорт.

В военкомате заявили, что никакой ошибки не допустили и готовят парня в вооруженные силы.

В 2018 году в военных действиях на Донбассе участвовал его отец, служивший в той же части, где проходит службу в резерве парень. Кроме того, в нацгвардейца есть брат-близнец, который вместе с ним подписал контракт на три года.

Парня выпустили из военкомата 9 ноября. В этот же день он обратился в ГБР с заявлением о противоправном содержании.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

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Теги: #новости Украины#ВСУ#Львов#призовпогода во Львове