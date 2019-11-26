В Житомире неизвестные повредили баннеры в поддержку армии (фото)
В Житомире неизвестные повредили баннеры в поддержку армии.
Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о плакатах, установленных на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта “Лица мира”. Это - фотографии военнослужащих — участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
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Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Один из них испортили, в частности, на улице Каракульной.
В социальных сетях зрители возмущаются такими действиями неизвестных.
"И ручки ему не скрутило?!! Мерзавцы, а знаете, что самое противное, это когда спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому что негодяй...", – пишут они.
Также в комментариях к публикации горожане призывают найти виновных и наказать.
Подобные случаи уже имели место в Житомире ранее.
Как сообщал УНИАН, на кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, погибшим во время боевых действий на Донбассе.