В Житомире неизвестные повредили баннеры в поддержку армии (фото)

Фотографии военных разорваны, а стекло - разбито.

В Житомире неизвестные повредили баннеры в поддержку армии.

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о плакатах, установленных на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта “Лица мира”. Это - фотографии военнослужащих — участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

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Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Один из них испортили, в частности, на улице Каракульной.

В социальных сетях зрители возмущаются такими действиями неизвестных.

"И ручки ему не скрутило?!! Мерзавцы, а знаете, что самое противное, это когда спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому что негодяй...", – пишут они.

Также в комментариях к публикации горожане призывают найти виновных и наказать.

Подобные случаи уже имели место в Житомире ранее.

Как сообщал УНИАН, на кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, погибшим во время боевых действий на Донбассе.