На Черниговщине вандалы изуродовали надгробия погибшим на Донбассе воинам
На кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, погибшим во время боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщается на странице «Меньшинство» у Facebook.
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«21 сентября на центральном кладбище неизвестные вандалы повредили памятники погибших героев АТО», - говорится в заметке.
Злоумышленники закрасили фото погибших белой краской. Повреждены пять памятников.
Мэр Мены Геннадий Примаков обратился за помощью к жителям общины и обещает денежное вознаграждение за помощь в розыске злоумышленников.
Как сообщал УНИАН, во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные раскрасили коммунистически советскими символами памятник Степану Бандере.