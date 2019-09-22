На Черниговщине вандалы изуродовали надгробия погибшим на Донбассе воинам

Мэр обещает денежное вознаграждение за помощь в розыске злоумышленников.

На кладбище в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили надгробные памятники землякам, погибшим во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщается на странице «Меньшинство» у Facebook.

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«21 сентября на центральном кладбище неизвестные вандалы повредили памятники погибших героев АТО», - говорится в заметке.

Злоумышленники закрасили фото погибших белой краской. Повреждены пять памятников.

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился за помощью к жителям общины и обещает денежное вознаграждение за помощь в розыске злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные раскрасили коммунистически советскими символами памятник Степану Бандере.