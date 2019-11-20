Нанес около десяти ударов ножом: в Черниговской области мужчина напал на работницу РАГСа

Нападение произошло в госучреждении в рабочее время на глазах посетителей, в том числе детей.

В Черниговской области в реанимацию госпитализирована работница РАГСа, на которую на рабочем месте набросился мужчина с ножом и нанес ей ранения.

Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу государственного учреждения и около десяти раз ударил ее ножом в разные части тела, а затем скрылся в неизвестном направлении. Нападение произошло в рабочее время на глазах у посетителей, в том числе детей.

О происшествии полиции сообщили врачи, которые оказывали потерпевшей первую медпомощь. Женщину отправили в реанимацию. Как уточнили в полиции, после нападения состояние женщины было тяжелым, однако сейчас ее жизни и здоровью угрозы нет.

В Козелецком отделении полиции были созданы поисковые группы, в которые вошли участковые офицеры и оперативники. К поискам злоумышленника подключились «Муниципальная стража» и частная охранная фирма. Полиция перекрыла въезды-выезды из города, распространила фото мужчины.

Подозреваемый до вечера скрывался от правоохранителей, но полиция его задержала. Мужчину поместили в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 УПК Украины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство с правовой квалификацией «покушение на убийство». Продолжается досудебное расследование.

Как сообщили УНИАН в полиции области, есть основания сомневаться в психической адекватности задержанного.

«Это не было ограбление, не ревность, не старая обида. Логично объяснить действия нападавшего пока невозможно», - отметил правоохранитель.