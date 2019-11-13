В Польше обнаружили тела двух украинцев, спрятанные в морозильники

Полиция выясняет обстоятельства гибели украинцев.

В Лодзинском воеводстве (Польша) обнаружили тела двух граждан Украины в холодильной камере для фруктов.

Об этом сообщает RMF24.

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По информации прокуратуры, оба погибшие (28 и 46 лет) – жители Тернопольской области; являются родственниками. В Польше они работали легально.

Мужчин обнаружили возле производственного цеха. Там они жили на время заработок.

Полиция выясняет обстоятельства гибели украинцев.

Как сообщал УНИАН, украинского актера Юрия Чеботарева 10 октября избил владелец пиццерии Познани, где украинец подрабатывал в свободное от актерства время.