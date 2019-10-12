Украинского актера избил в Польше бывший работодатель (фото)

Украинец уволился из пиццерии еще три недели назад перед театральными гастролями.

Украинского актера театра Biuro Отказ Юрия Чеботарева 10 октября избил владелец пиццерии Познани, где украинец подрабатывал в свободное от актерства время.

Об этом пишет Збруч.

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По словам Чеботарева, поляк ударил его в нос, когда он пришел требовать задолженность по зарплате.

"Сломанный нос и следы удушения на шее – так со мной рассчитывался руководитель пиццерии, в которой я зарабатывал деньги на жизнь в Польше... Это событие было шокирующим", – прокомментировал украинец в Facebook, добавив, что поляк пытался его обмануть, потому что он является иностранцем.

В комментарии для Gazeta Wyborcza Юрий Чеботарев сказал, что уволился из пиццерии еще три недели назад перед театральными гастролями.

Владелец задолжал актеру около 1700 злотых, но отдал только 900, заявив, что остальное потратит на сопутствующие социальные выплаты.

Полиция Познани подтвердила вызов из заведения. По словам потерпевшего, польские правоохранители отказывались видеть кровь на его лице и не просмотрели записи видеокамер, только вызвали медиков.

Как сообщал УНИАН, правозащитники из Центра отслеживания расистского и ксенофобского поведения (Польша) написали в прокуратуру заявление по поводу размещенного в интернете объявления одного из гданских ресторанов.