В Киеве разыскивают родителей малолетнего мальчика (фото)

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Столичные полицейские разыскивают родителей малолетнего мальчика.

Читайте такжеПод Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вечером неравнодушные граждане на улице Вышгородской в Подольском районе заметили мужчину, который, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и находился вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем малолетнего мальчика со ссадинами на теле госпитализировали.

На вид мальчику 3 года, он не разговаривает. Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице и разыскивают его родителей и родственников.

«Если вы узнали мальчика или имеете информацию относительно места нахождения его близких, просьба позвонить на 102 или по телефону (044)425-04-57», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошла ужасная трагедия с 11-летним мальчиком.