В Киеве произошла жуткая трагедия с 11-летним мальчиком

Медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.

В Шевченковском районе Киева 4 ноября произошло ЧП с малолетним ребенком, тело которого обнаружили в ванной. 11-летний мальчик с родителями жили в "сталинке" на ул. Белорусской – недалеко от станции метро "Лукьяновская".

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Вечером ребенок отправился купаться, а спустя некоторое время родители нашли сына мертвым в ванной, передает "Обозреватель".

Прибывшие на вызов около 22 часов медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.

Точную причину назовет экспертиза, а предварительная - утопление.

Отметим, что подобной опасности наиболее подвержены совсем маленькие дети.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области отец забил до смерти 6-месячного мальчика.