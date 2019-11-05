В Киеве произошла жуткая трагедия с 11-летним мальчиком
В Шевченковском районе Киева 4 ноября произошло ЧП с малолетним ребенком, тело которого обнаружили в ванной. 11-летний мальчик с родителями жили в "сталинке" на ул. Белорусской – недалеко от станции метро "Лукьяновская".
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Вечером ребенок отправился купаться, а спустя некоторое время родители нашли сына мертвым в ванной, передает "Обозреватель".
Прибывшие на вызов около 22 часов медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.
Точную причину назовет экспертиза, а предварительная - утопление.
Отметим, что подобной опасности наиболее подвержены совсем маленькие дети.
Как сообщал УНИАН, в Полтавской области отец забил до смерти 6-месячного мальчика.