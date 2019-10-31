Ударило током: во Львове парень залез на вагон с зерном и погиб (фото)

Полиция просит помочь установить личность юноши.

Полиция Львовской области просит помочь установить личность парня, который умер в результате поражения током.

Читайте такжеВ Днепре облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика: волонтер рассказала подробности (фото)Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

«Информация об этом поступила на оперативную линию 102 сегодня, 30 октября. Полицейские просят откликнуться всех, кому известна какая-либо информация о погибшем парне. Звоните на 102», – говорится в сообщении.

Как передает Zaxid.net, тело погибшего обнаружили на территории железнодорожного вокзала. Парень взобрался на крышу грузового вагона с зерном, где его поразило током. Юноша скончался на месте происшествия.

В его телефоне обнаружили фотографии, которые публикуют, чтобы опознать парня.

Как ранее сообщал УНИАН, на Тернопольщине во время игры в прятки школьника ударило током в трансформаторной будке.