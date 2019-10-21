В Тернопольской области во время игры в прятки школьника ударило током в трансформаторной будке

Ребенок получил ожоги коленей и плеч.

В Тернопольской области с ожогами госпитализирован 12-летний мальчик, которого ударило током в трансформаторной будке на территории детского сада.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел вчера, 20 октября, в селе Илавче Теребовлянского района.

Отмечается, что на территории детского сада трое мальчиков играли в прятки.

«Один из них спрятался в трансформаторной будке, случайно прикоснулся к оборудованию, в результате чего его ударило током. На крик прибежали товарищи. Они и вытащили его из помещения, позвали на помощь родителей и вызвали «скорую». Медики госпитализировали ребенка с ожогами коленей и плеч», - говорится в сообщении.

Установлено, что электроподстанция принадлежит местному РЭС. Почему помещение с опасным оборудованием было открыто, сейчас выясняют правоохранители.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.