Нападавший поджег авто и подорвался: стали известны новые подробности кровавой перестрелки в Харькове

Преступник пытался скрыться, но был уже ранен, и понимал, что шансов у него нет, считают в полиции.

Участник перестрелки возле супермаркета в Харькове, которая произошла сегодня днем, подорвал себя гранатой во время попытки задержания патрульными полицейскими.

Как передает корреспондент УНИАН, подробности произошедшего журналистам рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Читайте такжеОторвало голову: один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой – соцсети (видео)«Нападавший скрылся на автомобиле с места происшествия, его преследовала полиция, автомобиль Toyota RAV4 он поджег. Оружие, которое здесь изъяли, вы видели, оно иностранного образца. Сейчас эксперты с ним работают. Полиция продолжила преследовать преступника, он уже был ранен, поэтому видел, что шансов у него нет, – заявил Сокуренко. – Патрульные полицейские достали оружие, он достал гранату и подорвал себя. Мы знаем, кто эти люди, все, в том числе и тот гражданин, который погиб, – житель Донецкой области».

Как сообщал УНИАН, в Харькове 25 октября днем в результате стрельбы возле супермаркета на улице Клочковской один человек погиб, еще один ранен.