Избила и оставила самого: в Ривне 19-летняя мать проломила голову малышу

Врачи диагностировали у ребенка множественные переломы черепа, кровоизлияния в мозг и сломанный нос.

В Ривне 19-летняя мать избила и оставила своего малыша на 16 часов одного в комнате общежития. Сейчас ребенком занимаются врачи и волонтеры.

Об этом пишет ТСН.

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Врачи диагностировали у ребенка множественные переломы черепа, кровоизлияния в мозг и сломанный нос. По словам медиков, мать навещала мальчика только раз и обвинила их в том, что не взяли одежду для малыша, когда везли в больницу.

Женщина давно стоит на учете и является сиротой, объясняют корреспондентам в соцслужбе. Ее могут лишить прав не только на избитого малыша, а и на 3-летнего старшего сына, который находится сейчас в реабилитационном центре.

Полиция уже готовится объявлять женщине подозрение, ей грозит до 5 лет тюрьмы. Тогда как судьбой пострадавшего занимаются волонтеры. На сегодня, уверяют они, мальчик всем обеспечен: неравнодушные пожертвовали одежду и памперсы.

Как сообщал УНИАН, парень избивал и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья.