В школе Запорожья парень избил и пытался задушить одноклассницу (видео)

Никто из школьников не вступился за девочку.

Парень избивал и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья.

Это все происходило на глазах у друзей, которые снимали все на камеру, передает Depo.Запорожье.

В какой именно школе произошло событие, не сообщается. Стоит отметить, что никто из школьников не вступился за девочку. Из-за чего произошел конфликт между детьми, неизвестно.

Ранее жестокое избиение произошло на школьном стадионе в Запорожье. Стая подростков сначала избила одну девушку, потом взялись за другую. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие.