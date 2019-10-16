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В школе Запорожья парень избил и пытался задушить одноклассницу (видео)

16:35, 16 октября 2019
Происшествия
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Дети все снимали на камеру / Скриншот

Это все происходило на глазах у друзей, которые снимали все на камеру, передает Depo.Запорожье.

В какой именно школе произошло событие, не сообщается. Стоит отметить, что никто из школьников не вступился за девочку. Из-за чего произошел конфликт между детьми, неизвестно.

Ранее жестокое избиение произошло на школьном стадионе в Запорожье. Стая подростков сначала избила одну девушку, потом взялись за другую. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие.

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