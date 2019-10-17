Двух медиков в Одесской области будут судить из-за смерти 11-летней девочки

Трагическое событие произошло в 2015 году в одной из больниц Одессы.

В Одессе объявлено о подозрении двум медикам, из-за халатности которых умерла 11-летняя жительница города Подольск Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагическое событие произошло в 2015 году в одной из больниц Одессы.

Читайте такжеВ Одесской области в песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины

По данному факту в Подольском отделе полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства проведен ряд экспертиз, опрошены медицинский персонал и родственники умершей девочки.

«Приняты другие меры относительно всестороннего, объективного и беспристрастного изучения обстоятельств трагического происшествия и установления причастных к нему лиц», - сказано в сообщении.

Собранная доказательная база подтвердила, что смерть девочки наступила из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей. На основании этого двум врачам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. В ближайшее время обвинительный акт и материалы производства будут направлены в суд.

Им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в городе Беляевка Одесской области задержали двух подростков, которых подозревают в убийстве бездомного ради развлечения.