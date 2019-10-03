В Мариуполе спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна (видео)
12:15, 03 октября 2019Происшествия
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Мужчину стащили с подоконника силой патрульные.
Патрульные в Мариуполе спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с окна многоэтажки
Патрульные в Мариуполе спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с окна многоэтажки.
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Отмечается, что в полицию обратилась женщина, заявив, что ее внук хочет наложить на себя руки. 32-летний мужчина пытался прыгнуть с пятого этажа – бабушка не могла подойти к нему, потому что в руках он держал нож.
Копам убедить его слезть не удалось – поэтому патрульные, отвлекая, стащили мужчину с подоконника силой. Сейчас он в больнице.
Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева женщина разбилась насмерть, выпав с 13 этажа.
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