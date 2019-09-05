В центре Киева женщина разбилась насмерть, выпав с 13 этажа (фото, видео)
15:48, 05 сентября 2019Происшествия
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На вид погибшей около 50 лет.
В Киеве женщина выпала с 13 этажа / фото Мирослава Котюга / Информатор
В четверг, 5 сентября, в Киеве по адресу улица Евгения Коновальца, 32г в результате падения с высоты погибла женщина. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Вызов на линию «102» поступил около 11:50, сообщает "Информатор".
По предварительной информации правоохранителей, женщина выпала из окна квартиры, которая находится на 13 этаже. На вид погибшей около 50 лет.
Женщина погибла на месте / Мирослава Котюга / Информатор
Личность женщины не установлена. Для более детального разбирательства и выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Киеве парень прыгнул с 15 этажа на глазах у матери.
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