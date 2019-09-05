В центре Киева женщина разбилась насмерть, выпав с 13 этажа (фото, видео)

На вид погибшей около 50 лет.

В четверг, 5 сентября, в Киеве по адресу улица Евгения Коновальца, 32г в результате падения с высоты погибла женщина. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Вызов на линию «102» поступил около 11:50, сообщает "Информатор".

По предварительной информации правоохранителей, женщина выпала из окна квартиры, которая находится на 13 этаже. На вид погибшей около 50 лет.

Личность женщины не установлена. Для более детального разбирательства и выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Киеве парень прыгнул с 15 этажа на глазах у матери.