"Вывоз кэша перед отставкой": нардеп рассказал подробности задержания жены Князева

По словам депутата, жена Князева пыталась вывезти заграницу крупную сумму средств до того, как станет известно об увольнении мужа.

Супруга главы Национальной полиции Сергея Князева Виктория пыталась вывезти в Польшу 650 тысяч евро в связи со скорой отставкой мужа.

Читайте такжеКнязев пояснил, почему полиции не удается одолеть янтарную мафиюОб этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его информации, министр внутренних дел Арсен Аваков «ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении Князеву».

«То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке. Типа, успеть протащить… под полой мундира. Сферический экземпляр мусора в вакууме», – написал Дубинский.

Как ранее сообщал УНИАН, жену Князева задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тысяч евро.