На границе с Польшей задержали жену Князева с 650 тысячами евро – депутат

Вместе с Князевой, задержали еще двух украинцев и гражданина Хорватии.

Жену главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Викторию задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тысяч евро.

Читайте такжеКнязев пояснил, почему полиции не удается одолеть янтарную мафиюОб этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Из личных источников (не официальных) говорят, что это Виктория Князева», – написал он.

Бывший таможенник и блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook отметил, что задержали ее вместе с двумя украинцами и гражданином Хорватии. По его информации, инцидент произошел 22 сентября на автопереходе «Хребенне – Рава-Русская».

Факт задержания Князевой подтвердил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Как ранее сообщал УНИАН, в Греции задержали сирийских мигрантов, которые выдавали себя за волейбольную команду из Украины.