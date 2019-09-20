Прокуратура назвала вероятную причину пожара в Луцком военном госпитале

Окончательная причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Вероятной причиной пожара в Луцком военном госпитале, произошедшего сегодня ночью, является короткое замыкание.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

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«По предварительной версии, вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения», - говорится в сообщении.

По факту пожара военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами военной прокуратуры Луцкого гарнизона, а досудебное расследование - следователями Луцкого отдела полиции ГУ НП в Волынской области.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ночью 20 сентября в Луцке горело старинное здание военного госпиталя, эвакуировали свыше 90 больных и персонал.

Справка УНИАН. Луцкий гарнизонный военный госпиталь размещается в памятнике архитектуры национального значения - монастыре ордена тринитариев, который был учрежден в Киеве в 1717 году. Вероятно, что монастырь был построен примерно в 1729 году, а перед тем на этом месте стоял православный храм Святого Михаила (15 век).