Не поделили храм: в Ривненской области возникла массовая драка между прихожанами

11 человек получили телесные повреждения в виде ушибов и ссаден.

В селе Малинск Березновского района Ривненской области 3 сентября в результате конфликта возле храма между прихожанами двух конфессий пострадали 11 человек.

Как сообщила специалист отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Светлана Карачун, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

«Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссаден получили 11 местных жителей», - отмечает пресс-служба полиции.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ривненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, в начале года местная община решением большинства участников общего собрания перешла от УПЦ (МП) в ПЦУ. Документы на здание, землю, имущество, как утверждают в общине, оформлены надлежащим образом. 3 сентября община решила реализовать свое право и провести в храме богослужение.

А другая сторона связывает возникновение конфликтной ситуации с попыткой, по ее мнению, рейдерского захвата храма, произошедшего в результате незаконного собрания прихожан по сговору с тогдашним председателем ОГА и утверждает, что обратилась в суд с иском об отмене решения собрания.

Следственные действия продолжаются.