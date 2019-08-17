Без конфликта с янтарными копателями не обошлось.

В Ривненской области полиция прекратила попытки незаконной добычи янтаря / фото УНИАН

В двух районах Ривненской области полиция пресекла попытки незаконной добычи янтаря.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, уголовные правонарушения, связанные с незаконной добычей янтаря, зарегистрированы в Березновском, Сарненском и Дубровицком районах.

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Во второй половине дня 16 августа в полицию поступила информация о том, что на территории Бобровского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь. На месте происшествия правоохранители увидели около 30 человек в балаклавах, а также обнаружили свежие следы гидроразмыва почвы, три пожарных рукава, подсак, лопату. «В ходе документирования правонарушения неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебному автомобилю, оказывали сопротивление, не реагировали на законные требования сотрудников полиции, при этом забрали два пожарные шланга, лопату, сачок и покинули место происшествия», - отмечает пресс-служба полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 240 (нарушение правил охраны или использования недр), части 2 статьи 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа) и части 2 статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

В тот же день в Сарненском районе около 14:30 патрульные в урочище Асфальтовое поселка Клесов увидели около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, неизвестные скрылись в разных направлениях. С места происшествия изъяты мотопомпа и два пожарных шланга.