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В Днепре девушки устроили жестокую драку (видео)

19:49, 15 августа 2019
Происшествия
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Прохожие особо девушек не разнимали / Скриншот

Ссора была серьезная, девчонки дрались изо всех сил, передает Vgorode.

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Одна даже прижала конкурентку к земле и кричала: "Жри!". Но выглядело это все равно довольно комично, ведь одна оппонентка была на каблуках, вторая в разлетающемся платье.

Может, именно из-за этого прохожие особо девушек не разнимали, проходили мимо. В итоге красотки закончили драку и ушли. Правда, уже с растрепанными прическами и сломанным каблуком.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее на Волыни на школьном дворе после уроков подрались две ученицы. В это время их сверстники наблюдали за дракой и снимали все на телефоны.

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Теги: #Днепр#дракапогода в Днепре