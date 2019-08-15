В Днепре девушки устроили жестокую драку (видео)

Прохожие просто наблюдали за происходящим.

В Днепре молодые девушки устроили бои без правил посреди улицы. Они тягали друг друга за волосы, били руками, ногами.

Ссора была серьезная, девчонки дрались изо всех сил, передает Vgorode.

Читайте такжеНа Тернопольщине подрались члены двух УИК за место в очереди в ОИК, пострадала женщина

Одна даже прижала конкурентку к земле и кричала: "Жри!". Но выглядело это все равно довольно комично, ведь одна оппонентка была на каблуках, вторая в разлетающемся платье.

Может, именно из-за этого прохожие особо девушек не разнимали, проходили мимо. В итоге красотки закончили драку и ушли. Правда, уже с растрепанными прическами и сломанным каблуком.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее на Волыни на школьном дворе после уроков подрались две ученицы. В это время их сверстники наблюдали за дракой и снимали все на телефоны.