"Таскали за волосы и дрались ногами": две школьницы устроили "бои без правил" на Волыни (видео)

На видео, которое сняли одростки, видно, как девушки таскают друг друга за волосы, потом дерутся ногами.

На Волыни на школьном дворе после уроков подрались две ученицы.

В это время их сверстники наблюдали за дракой и снимали все на телефоны, говорится сюжете ТСН.

На видео, которое сняли ребята, видно, как девушки таскают друг друга за волосы, потом дерутся ногами. Когда 12-летняя школьница падает, то 15-летняя начинает избивать ее кулаками. Пока одни снимали все на телефоны, десятиклассник Тарас с приятелями взялся разнимать школьниц.

Подруга одной из девушек видео выложила в сеть и под ним оставила сообщение: "Ты выиграла, мое же ты золотце". Школьница, которую бросили об асфальт, побежденной себя тоже не считает. "Думаю, я достойна победы. Она меня только в дыхалку ударила. Мое лицо целое", - написала она у себя на странице в соцсети.

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Почему между девушками произошла драка, школьники озвучивают разные версии. "Сначала говорили, что из-за парня, поскольку они были лучшими подругами. Потом оказалось, что девушки дрались из-за того, что одна обзывала другую непристойными словами", - рассказывает школьник Вербковской СОШ Тарас Горькавый.

В школах об обеих девушек рассказывают только хорошее. Мол, девушки коммуникабельные, активные в школьной жизни, имеют много друзей. Говорят, что обе девушки из благополучных семей. Кроме того, школьницы давно дружат и вместе ходят на танцевальный кружок.

После инцидента в школах провели собрание. Родители обеих учениц от комментариев отказались, но заявили, что претензий не имеют. В полицию ни одна из семей не обратилась. Зато руководители школ под впечатлением от видео заявления туда написали. "Обязательно пообщаемся с родителями и детьми. Будет принято законное решение, виновности лица согласно рассмотрению будут привлечены к ответственности", - говорит инспектор полиции Татьяна Козий.

Вероятно, отвечать придется родителям. Школьницы говорят, о драке жалеют и уже даже помирились.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Подольск Одесской области две шестиклассницы жестоко подрались в школе на перемене.