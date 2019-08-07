цей матеріал доступний українською

Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Одессе

18:41, 07 августа 2019
Происшествия
384 0
Лайнер, долетев до побережья Черного моря в Румынии, развернулся в Одессу / фото bravoairways.com.ua

Согласно источникам "Львовского портала", самолет BQ 2169 Bravo Airways, который направлялся в курортную Анталию, совершил вынужденную посадку из-за технических причин.

Отмечается, что самолет вылетел из Львова в Анталию в 14.30. Официальных данных о причине аварийной посадки пока нет.

По данным системы flightradar24, лайнер, долетев до побережья Черного моря в Румынии, развернулся в Одессу.

скриншот

Как сообщал УНИАН, сразу два самолета были вынуждены вернуться в аэропорт Цюриха после того как в них вскоре после взлета попали молнии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#авиарейспогода в Одессе