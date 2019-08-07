Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Одессе

По некоторым данным, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических причин.

Украинский самолет компании Bravo Airways, следовавший из Львова в Анталию, развернулся в воздухе и экстренно приземлился в Одессе.

Согласно источникам "Львовского портала", самолет BQ 2169 Bravo Airways, который направлялся в курортную Анталию, совершил вынужденную посадку из-за технических причин.

Отмечается, что самолет вылетел из Львова в Анталию в 14.30. Официальных данных о причине аварийной посадки пока нет.

По данным системы flightradar24, лайнер, долетев до побережья Черного моря в Румынии, развернулся в Одессу.

Как сообщал УНИАН, сразу два самолета были вынуждены вернуться в аэропорт Цюриха после того как в них вскоре после взлета попали молнии.