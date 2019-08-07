Два самолета вернулись в аэропорт Цюриха после попадания молний

В аэропорту говорят, что попадание молнии в самолет не является неординарным явлением. Однако достаточно редко случается так, чтобы за день молнии попали в два самолета.

Сразу два самолета были вынуждены вернуться в аэропорт Цюриха после того как в них вскоре после взлета попали молнии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euronews.

Из-за грозы над аэропортом рейс авиакомпании Swiss в Амстердам начался с более чем 90 минутным опозданием. Вскоре после взлета в самолет с 165 пассажирами ударила молния.

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Хотя пилоты не обнаружили повреждений, они все же решили лететь обратно в Цюрих. Отмечается, что это нормальная процедура после удара молнии. А321 снова приземлился в Цюрихе через 40 минут после старта.

Через несколько часов снова ударила молния – уже в другой самолет. Рейс LX2084 в Лиссабон был заполнен 158 пассажирами. Самолет также приземлился в аэропорту вылета через чуть более 40 минут. Пассажиров обоих рейсов перевели в другие самолеты.

В аэропорту говорят, что попадание молнии в самолет не является неординарным явлением. Однако довольно редко случается так, чтобы за день молнии попадали в два самолета.

Напомним, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.