Африканское судно оштрафовали за незаконное посещение Крыма

Судно оштрафовали на $15 тыс. и исключили из реестра судоходства.

Судно ALIANCA, которое ходило под флагом Республики Того, наказали за незаконное посещение аннексированного Крыма.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

Читайте такжеРоссийские военные проводят подводную экспедицию в оккупированном Крыму

Судно оштрафовали на $15 тыс. и исключили из реестра судоходства.

Следователи прокуратуры АРК выяснили, что два корабля — ALIANCA и RANI — нарушили украинское законодательство.

Судно RANI пока не оштрафовали. Его владельца предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в аннексированный Крым.

Напомним, 24 июля Служба безопасности задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. На задержанном танкере провели обыск, изъяты бортовые документы и журналы, записи радиопереговоров во время конфликта.

Позже моряков танкера отпустили ввиду отсутствия оснований для удержания. Обвинения им не предъявили.