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Африканское судно оштрафовали за незаконное посещение Крыма

16:39, 06 августа 2019
Происшествия
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Судно ALIANCA оштрафовали за незаконное посещение Крыма / фото kerch.com.ru

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

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Судно оштрафовали на $15 тыс. и исключили из реестра судоходства.

Следователи прокуратуры АРК выяснили, что два корабля — ALIANCA и RANI — нарушили украинское законодательство.

Судно RANI пока не оштрафовали. Его владельца предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в аннексированный Крым.

Напомним, 24 июля Служба безопасности задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. На задержанном танкере провели обыск, изъяты бортовые документы и журналы, записи радиопереговоров во время конфликта.

Позже моряков танкера отпустили ввиду отсутствия оснований для удержания. Обвинения им не предъявили.

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Теги: #оккупированный Крым