Генконсульство РФ направило ноту МИД Украины из-за ареста российского танкера NEYMA

Российская сторона утверждает, что официальных документов по танкеру они не получили.

Генеральное консульство России в Одессе направило ноту Министерству иностранных дел Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольстве РФ в Украине.

«Официальных документов по танкеру (от украинской стороны) мы не получили. Генеральное консульство РФ в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию», - говорится в сообщении.

В пресс-службе российского дипломатического представительства добавили, что ответа пока они не получили.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 июля, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос завил, что Приморский районный суд Одессы наложил арест на российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаила.

В частности, он подчеркнул, что украинским судом проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля 2019 года обыска уже всем известного российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!», - добавил Матиос.

25 июня в СБУ заявили, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО-8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA. Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Впоследствии представитель посольства Российской Федерации в Украине Денис Голенко в комментарии УНИАН сообщил, что экипаж задержанного танкера NEYMA возвращается в Россию, хотя само судно остается в Измаиле на ремонт.

В СБУ заявили, что оснований для задержания экипажа танкера не было. В спецслужбе отметили, что экипаж танкера не нарушал нормы Морского права и законы Украины.